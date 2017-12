Nakata troca seleção pela Roma O atacante Hidetoshi Nakata será o principal desfalque da seleção japonesa de futebol, que neste domingo enfrenta a França na final da Copa das Confederações. O jogador embarcou nesta sexta-feira para a Itália, onde até amanhã deverá se apresentar à equipe da Roma - que neste domingo, pode conquistar o título italiano da temporada. A decisão de defender a equipe em detrimento da seleção, foi do próprio Nakata. "Só posso expressar meu reconhecimento a Troussier ( Philippe, técnico francês da seleção japonesa), aos dirigentes da Federação Japonesa e à Fifa por terem entendido minha decisão de partir?, explicou o jogador. ?Eu quero estar no campo, e me transformar no primeiro jogador japonês a conquistar um título tão importante como esse na Itália?, explicou. ?Esta será uma experiência muito importante para mim e para o futebol japonês de uma maneira geral?, concluiu.