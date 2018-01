Naldo é expulso e Schalke perde para o Bayer Leverkusen em casa

O Schalke 04 voltou a tropeçar no Campeonato Alemão. Um dos principais times do país, a equipe de Gelsenkirchen caiu em casa, por 1 a 0, para o Bayer Leverkusen, em duelo válido pela 14ª rodada do torneio nacional, sofrendo a terceira derrota seguida, sendo a segunda no Alemão.

Essa nova série negativa vem após o time reagir na temporada, com uma sequência de dez vitórias e dois empates em todas as competições, depois de um início recheado de tropeços. Assim, o time segue sem conseguir se aproximar dos primeiros colocados e está em décimo lugar com 17 pontos, três a menos do que o oitavo Bayer Leverkusen.

Para a derrota deste domingo, pesou a expulsão do zagueiro brasileiro Naldo, aos quatro minutos da etapa inicial. Mas o gol do Leverkusen demorou muito a sair - foi marcado apenas aos 44 minutos do segundo tempo, sendo anotado pelo atacante Stefan Kiessling.

Já o Borussia Mönchengladbach encerrou uma série de oito jogos sem vitórias no Campeonato Alemão com um apertado triunfo por 1 a 0 sobre o Mainz, em casa. Quem acabou com a sequência negativa foi o zagueiro dinamarquês Andreas Christensen com o gol marcado aos 31 minutos da etapa final.

Com o triunfo deste domingo, o Borussia Mönchengladbach chegou aos 16 pontos, em 12º lugar, logo atrás exatamente do Mainz, que soma 17.