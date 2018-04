Naldo garante vitória e Wolfsburg consolida 2º lugar no Alemão

Graças a um gol do zagueiro brasileiro Naldo, o Wolfsburg venceu o Colônia por 2 a 1, de virada, em casa, e consolidou ainda mais a sua vice-liderança no Campeonato Alemão. O time chegou aos 34 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que horas mais cedo não passou de um empate por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt, também em seus domínios, pela 17ª rodada da competição.

O resultado também fez o Wolfsburg voltar a ficar 11 pontos atrás do líder disparado Bayern de Munique, que na última sexta-feira derrotou o Mainz por 2 a 1 para alcançar a sua 14ª vitória em 17 jogos no torneio nacional. Já o Colônia é apenas o 11º colocado, com 19 pontos.

Antes de Naldo decidir a partida pelo Wolfsburg, o Colônia chegou a dar um susto na torcida local ao abrir o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com um gol de Dominic Maroh. Já aos 16, porém, Bas Dost garantiu a igualdade. E, somente aos 33 minutos da etapa final, o defensor brasileiro assegurou a virada.

O volante Luiz Gustavo, da seleção brasileira, começou o confronto no banco de reservas e entrou no Wolfsburg apenas aos 13 minutos da etapa final deste último confronto do dia no Campeonato Alemão.