Naldo marca e classifica Werder na Copa da Alemanha

Na partida em Bremen, Hunt abriu o placar para o time da casa aos 28 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, porém, o Werder sofreu o empate, quando Takyi marcou para os visitantes, aos 30 minutos. Seis minutos depois, Naldo salvou os anfitriões, anotando seu sétimo gol em 15 jogos na temporada. Na próxima fase, o adversário do Werder será definido por sorteio.

Outro time da primeira divisão alemã a conquistar a classificação nesta quarta, o Stuttgart também contou com um gol brasileiro. Depois de passar sufoco no tempo normal e conseguir o empate por 1 a 1 contra o Lubeck apenas aos 32 minutos do segundo tempo, a equipe foi para a prorrogação e fechou o placar por 3 a 1 com um gol do atacante Cacau.

Já quatro equipes grandes da Alemanha ficaram pelo caminho. A surpresa maior foi a eliminação do Wolfsburg, atual campeão alemão. O time dos brasileiros Grafite e Josué perdeu por 3 a 2 para o Colônia. Igualmente inesperada foi a derrota do Hamburgo, que tem os brasileiros Zé Roberto e Alex Silva. Na liderança do Campeonato Alemão, o clube empatou por 2 a 2 com o Osnabruck no tempo normal, por 1 a 1 na prorrogação, e perdeu por 4 a 2 nas penalidades.

O Bayer Leverkusen, que ocupa a vice-liderança do Alemão, também caiu por 2 a 1 para o Kaiserslautern. O Hertha Berlin, por sua vez, agravou ainda mais a crise com a eliminação para o Munich 1860. Depois de perder cinco consecutivas no Alemão e ficar na lanterna da competição, o Hertha começou perdendo por 2 a 0 nesta quarta. Já no fim da partida, a equipe de Berlim empatou por 2 a 2, mas acabou derrotada por 4 a 1 nos pênaltis.

Completando a segunda rodada da Copa da Alemanha, o Eintracht Frankfurt fez um jogo emocionante com o Alemannia Aachen e venceu por 6 a 4. Já o Freiburg não resistiu ao Augsburg e perdeu por 1 a 0. Na terça-feira, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Schalke 04, Duisburg, Eintracht Trier, Koblenz e SpVgg Greuther Furth já haviam obtido a vaga nas oitavas.