Naldo marca e Werder garante 1.º lugar na Liga Europa

O brasileiro Naldo ajudou o Werder Bremen nesta quarta-feira a garantir o primeiro lugar do Grupo L da Liga Europa, fazendo com que o time alemão avance como um dos melhores da fase de grupos. O zagueiro marcou um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, em pleno País Basco, em jogo que era o confronto direto pela liderança da chave.

O triunfo fora de casa deixou o Werder com 16 pontos no Grupo L, enquanto o Athletic permanece com dez. Ambas as equipes chegaram à última rodada já classificadas. No outro jogo pela chave, Nacional da Ilha da Madeira e Austria Viena cumpriram tabela em Portugal. Com um gol do zagueiro brasileiro Felipe Lopes, ex-Guarani, o time português goleou por 5 a 1.

Já nos Grupos J e K, a briga foi acirrada pelas duas últimas vagas em disputa. No Grupo J, o belga Club Brugge recebeu o Toulouse e precisava ao menos do empate para se garantir, mas garantiu a vitória por 1 a 0 nos acréscimos. Assim, o Brugge ficou com 11 pontos, na segunda posição, atrás do líder Shakhtar Donetsk, que, já classificado, com 13 pontos, perdeu por 1 a 0 para o Partizan Belgrado.

No Grupo K, o Copenhagen fez ainda mais difícil. Mesmo na República Checa, o time venceu o Sparta Praga por 3 a 0 e ficou com a vaga do adversário, para o qual bastava um empate em casa. A vitória deixou a equipe dinamarquesa com dez pontos, enquanto o líder PSV, que venceu o Cluj por 2 a 0, terminou a fase somando 14 pontos.

A próxima fase da Liga Europa será composta por 32 equipes, sendo oito vindas da Liga dos Campeões. Para avançar às oitavas de final, os times terão que vencer confrontos eliminatórios, decididos em jogos de ida e volta.