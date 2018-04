Naldo marca, Schalke bate o Dortmund e fica mais perto do vice no Alemão

Se o título do Campeonato Alemão já está nas mãos do Bayern de Munique, a briga agora é pelo vice. E quem se aproximou dele neste domingo foi o Schalke 04. A equipe de Gelsenkirchen recebeu o Borussia Dortmund no clássico da 30.ª rodada e venceu por 2 a 0, com direito a gol do zagueiro brasileiro Naldo.

O resultado levou o Schalke a 55 pontos, abrindo quatro do Bayer Leverkusen e do próprio Dortmund, que é o quarto por causa dos critérios de desempate. Na quarta-feira, o Schalke tenta manter a boa fase diante do Eintracht Frankfurt, novamente em casa. No mesmo dia, o Dortmund recebe justamente o Leverkusen.

Atuando em casa e precisando da vitória, o time de Gelsenkirchen se mandou para o ataque no primeiro tempo e teve o controle da posse, mas não furou a defesa adversária. No início do segundo tempo, porém, Konoplyanka recebeu de Caligiuri e finalizou para a rede, aos nove minutos.

O gol fez o Dortmund arriscar um pouco mais, mas quando o time visitante mais se aproximava do empate, foi o Schalke que marcou. Aos 37 do segundo tempo, Naldo finalizou cobrança ensaiada de falta no canto direito do goleiro Bürki, que nem saltou na bola.

Nos minutos finais, o Dortmund ainda foi para cima e chegou a assustar com Batshuayi. Mas em arrancada na qual sairia sozinho, o atacante foi travado na bola por Stambouli. No carrinho, porém, a perna do belga ficou presa no gramado. Ele precisou deixar o gramado e se tornou preocupação, às vésperas da Copa do Mundo.