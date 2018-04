Naldo renova contrato com Werder Bremen até 2013

Veja também:

Convocado quatro vezes para defender a seleção brasileira em sua carreira, Naldo disputou 124 partidas pelo Werder Bremen e já marcou 14 gols pelo clube. "As coisas estão indo muito bem para mim no Werder. Todo esse ambiente tornou essa decisão fácil. Além disso, minha família e eu fomos muito bem recebidos em Bremen", comemorou Naldo.

Em nota publicada pelo site oficial do clube, o técnico do time alemão, Thomas Schaaf, festejou a renovação do compromisso com o jogador. "É legal que Naldo fez essa escolha. Ele tem realmente desenvolvido um bom trabalho ao longo dos anos e é divertido trabalhar com ele. E nós estamos felizes por ele continuar o seu caminho conosco", afirmou o treinador.

O presidente do Werder Bremen, Klaus Allofs, por sua vez, exaltou a importância da permanência de Naldo no clube. "Estamos contentes por termos conseguido ampliar o contrato por uma temporada. É um jogador importante para a gente e se tornou um dos melhores defensores da Bundesliga (Campeonato Alemão)", ressaltou.