Nancy celebra 40o aniversário com vitória sobre o Bordeaux O Nancy celebrou seu 40o aniversário com uma vitória por 1 x 0 sobre o Bordeaux pelo Campeonato Francês neste sábado. O time da casa ficou apenas a um ponto do líder Olympique de Lyon graças a um gol do meio-campista Chris Malonga, que completou de cabeça um cruzamento de Youssouf Hadji aos 29 minutos do primeiro tempo. O Nancy, que havia empatado seus últimos dois jogos no campeonato, é o segundo, com 27 pontos em 12 jogos. O Lyon receberá o Valenciennes ainda neste sábado. O Bordeaux segue em quarto com 22 pontos em 13 jogos, depois de sofrer sua primeira derrota fora de casa na temporada. O Nancy venceu sob os olhos do presidente da UEFA Michel Platini, que começou sua carreira profissional no clube, em 1976. Ainda neste sábado, o Olympique de Marselha tenta sair da zona de rebaixamento em jogo em casa contra o Lorient.