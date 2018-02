Nancy desperdiça chance de pressionar Lyon O Nancy não conseguiu colocar pressão sobre o campeão Olympique de Lyon ao empatar sem gols com o Racing Strasbourg, neste domingo, pelo Campeonato Francês. Sem vencer nenhum de seus últimos quatro jogos fora de casa, o Nancy tem agora 34 pontos em 18 partidas e recebe o Lyon, que empatou em 0 x 0 com o Nice, no sábado, no próximo final de semana antes das férias de inverno do campeonato, que retorna em 12 de janeiro. No estádio La Meinau, o Nancy teve sua mais clara chance quando Benjamin Gavanon teve seus esforços frustrados por Stephane Cassard, aos oito minutos de jogo. Mas a defesa do Strasbourg conteve o ataque dos visitantes, que subiram para a décima colocação na tabela com 24 pontos. No último jogo de domingo, o Olympique de Marselha enfrenta o Girondins Bordeaux tentando apagar a derrota por 4 x 0 para o Liverpool em partida válida pela Liga dos Campeões, no início da semana.