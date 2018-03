Nantes conquista 8º título francês O Nantes conquistou o oitavo título francês de sua história com uma rodada de antecedência, ao derrotar neste sábado a equipe do Saint-Etienne por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Marama Vahirua. Com esse resultado, a equipe chegou a 65 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o Olimpique Lyon, o segundo colocado. O Lyon também venceu hoje. Sem problemas, a equipe bateu o Estrasburgo por 5 a 0, mas já não tem mais como alcançar o rival.