Nantes e Bordeuax vencem na França Pelo Campeonato Francês, Nantes e Bordeaux jogaram mal, mas acabaram vencendo suas partidas neste domingo. Os dois times ganharam por 1 a 0 de Strasbourg e Auxerre, respectivamente. Não foi nada fácil para o Nantes vencer e o gol da vitória foi marcado a três minutos do fim da partida, por Marama Vahirua. No Bordeaux, Pauleta marcou o único gol do jogo. O Nantes está em segundo lugar na classificação geral, com 47 pontos, mesma pontuação do líder Lille, mas com saldo de gols inferior. O Bordeaux é o terceiro colocado, com 46.