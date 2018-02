Nantes e Sochaux empatam jogo isolado No complemento da 19.ª rodada do Campeonato Francês, Nantes e Sochaux empataram por 2 a 2 neste domingo. O resultado é ruim para os dois times, que continuam em posições intermediárias na classificação: o Nantes é 17.º, com 18 pontos, e o Sochaux é o 8.º, com 27 pontos. O líder é o Lyon, com 39 pontos.