Nantes fica mais próximo do título O Nantes está muito próximo de conquistar o título francês. A equipe venceu o Troyes hoje por 1 a 0, com um gol do meia Frederic da Rocha aos 11 minutos do segundo tempo, depois de uma falha da defesa do Troyes. Assim, o Nantes chega a 62 pontos, 4 à frente do vice Olympique Lyon, e precisa só vencer os dois próximos jogos para garantir o título. Com essa colocação, o Nantes já tem uma vaga garantida na próxima Copa dos Campeões. Jogos de sábado: Metz 1 x 0 Olympique Marseille, Lille 1 x 2 Olympique Lyon; Sedan 2 x 3 Toulouse; St Etienne 1 x 1 RC Lens; Stade Rennes 1 x 2 Girondins Bordeaux 2; Paris St Germain 1 x 1 Monaco; Strasbourg 1 x 0 AJ Auxerre.