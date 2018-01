Nantes ganha e fica perto do título O Nantes derrotou o Bastia por 1 a 0, neste sábado, com gol de Monterrubio, e está mais próximo de garantir o título francês da temporada de 2000/2001. O líder da competição tem 59 pontos, a três rodada do encerramento. O segundo lugar é do Lille, que empatou com o Auxerre por 1 a 1 e tem 55. O Bordeaux bateu o Estrasburgo por 2 a 1 e saltou para o terceiro lugar, com 53. O Estrasburgo se afundou na lanterna, com 26 pontos, e já está rebaixado para a Segunda Divisão. O jogo mais movimentado ocorreu em Montecarlo, onde o Monaco bateu o Saint-Etienne por 5 a 3. Giuly (2), Panucci, Simone e Riise marcaram para o Monaco, enquanto Pedro e os brasileiros Alex e Aloisio descontaram. O Monaco tem 41 pontos e o St-Etienne, com 28, é penúltimo colocado e também corre grande risco de voltar para a Série B da França. O Olympique deu uma respirada, ao superar o Sedan por 2 a 1. O time de Marselha foi a 36 pontos, está em 15º lugar e a dois pontos de fugir definitivamente do descenso. Nos outros jogos deste sábado, Toulouse 2 x 0 Rennes e Guingamp 1 x 3 Metz. A partida entre Lens e Troyes foi adiada. Para este domingo, está marcado o clássico entre Lyon (52 pontos) x Paris Saint-Germain (39).