Nantes vence jogo isolado do Francês No único jogo disputado neste domingo pela oitava rodada do Campeonato Francês 2004/05, o Nantes venceu o Lens por 1 a 0, com gol de Pujol. O resultado faz o Nantes respirar um pouco neste começo da competição, chegando aos nove pontos e subindo para a 14ª posição na classificação. Resultados da rodada: (sábado) Lyon 0 x 0 Monaco, Ajaccio 2 x 2 Caen, Auxerre 0 x 0 Istres, Bordeaux 1 x 1 Toulouse, Lille 4 x 0 Metz, Marseille 1 x 0 Bastia, Nice 2 x 0 Rennes, Paris Saint-Germain 1 x 0 Strasbourg, Sochaux 2 x 1 Saint-Etienne; (domingo) Nantes 1 x 0 Lens.