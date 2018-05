'Não caiu a ficha', diz vice-presidente do Chapecoense sobre acidente

O vice-presidente do Chapecoense Ivan Tozzo lamentou o acidente de avião que matou ao menos 70 pessoas, incluindo a maior parte do time, em entrevista à Rede Globo na manhã desta terça-feira, 29.

"Até agora não caiu a ficha. Estamos no aguardo. Todo mundo confiando em deus, que as coisas vão dar tudo certo para nós e que a nossa chapecoense vai ter que continuar", disse. "Um time que a gente ama, um time que a gente começou há muito tempo, estou há muito tempo envolvido. Sei que tudo que nós passamos. E agora, que chegamos, não vou dizer no auge, mas ficamos em destaque nacional, aconteceu uma tragédia dessa. É muito difícil, a tristeza é muito grande, mas vamos levar fé em deus".