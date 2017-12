?Não dormi esta noite?, diz árbitro O árbitro Márcio Rezende de Freitas revelou neste segunda-feira não ter conseguido dormir, após o erro cometido ontem no Pacaembu, quando deixou de marcar um pênalti a favor do Internacional na partida contra o Corinthians. No lance, o volante Tinga é derrubado na área pelo goleiro Fábio Costa. Márcio não só não marca pênalti, como dá cartão amarelo ao jogador colorado. Como já tinha tinha amarelo, Tinga acabou expulso. Em entrevista no começo da tarde no programa ?Arena Sportv?, o juiz disse ter passado uma noite ?horrivel?. ?Eu dormi muito mal. Aliás, nem dormi. Quando cometo um erro deste tipo, eu fico doente. Fico muito irritado, nem minha mulher me agüenta?, contou. O árbitro disse que viu o lance na televisão ainda na noite de ontem e concluiu que errou só depois de ver as imagens por uma câmera instalada atrás do gol. ?A impressão que eu tive no momento do lance, foi que o Tinga deixou a perna direita para forçar o contato. Na minha interpretação; alí, na hora, ele se jogou para cima do Fábio Costa. Como já tinha amarelo eu não tive dúvida. Apliquei o segundo amarelo e posteriormente o vermelho?, argumentou. ?Hoje, vendo na tevê, acho que ficou caracterizada a penalidade?, admitiu. Alex Silva/AEMárcio Rezende de Freitas: erro grave na despedida. Na súmula do jogo, no entanto, ele não admite o erro. O juiz conta que o documento é elaborado ainda nos vestiários, sem que tenha acesso a qualquer tipo de ajuda de imagens. ?Na súmula, portanto, eu relatei o que eu vi no gramado?, explicou. A exemplo do que fez ontem, após a partida, ele voltou a pedir desculpas pelo erro. Disse ainda que ainda está abalado, pois sabe que o episódio vai marcar seu curriculo negativamente. ?Eu não queria encerrar minha carreira assim. Me preparei muito para este jogo, porque queria uma despedida bonita, mas infelizmente não aconteceu?. O árbito mineiro, que hoje atua pela Federação Catarinense, considera injustiça ser lembrado pelo erro de domingo - ou da final do Brasileiro de 95 entre Botafogo e Santos. ?Eu não posso ser lembrado por isso. Fiz mais de 1.100 jogos em toda minha carreira e desafio alguém apontar 10 erros graves. Em mais de mil jogos, não tive nem 10 erros?, finalizou. Márcio Rezende de Freitas planeja encerrar a carreira no final deste ano. Com os problemas de domingo, muito provavelmente ficará de fora da escala nas duas últimas rodadas do campeonato. Desta forma, a partida de despedida ficou sendo mesmo o problemático Corinthians x Internacional. O jogo terminou empatado por 1 a 1. Com o resultado, o Corinthians manteve os três pontos de vantagem sobre o Inter, a duas rodadas do final.