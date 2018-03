Não é hora para experiências, diz Parreira A previsível lista de convocados da seleção brasileira, divulgada nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, tem uma justificativa muito clara para Carlos Alberto Parreira. ?Não é hora para experiências?, afirmou o treinador, ao lembrar que o Brasil tem um decisivo e difícil jogo contra o Paraguai, dia 31, em Assunção, pelas Eliminatórias. Parreira revelou ter convocado ?o que há de melhor no Brasil atualmente?. ?São todos jogadores com quem já estamos trabalhando há algum tempo?, explicou o treinador. A única exceção é Rivaldo, que só não foi chamado por estar sem clube e, conseqüentemente, sem treinar. Assim, não haveria como ele se preparar adequadamente para a partida. Mas Parreira avisou que, gradativamente, irá renovar a seleção brasileira para a Copa do Mundo da Alemanha. ?Até 2006 teremos muitas oportunidades de testar novos jogadores?, garantiu o técnico.