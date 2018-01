"Não há dúvida nem mistério", diz Parreira O técnico Carlos Alberto Parreira garante: a indefinição sobre a escalação da seleção que vai estrear domingo nas eliminatórias não é resultado de indecisão ou estratégia para confundir o adversário. ?Não se trata de dúvida nem de mistério. Eu apenas estou analisando qual a melhor opção, entre as várias boas opções que tenho?, disse o treinador. Parreira ainda não se definiu sobre quem seria o substituto de Kléberson - cortado por contusão - e Ronaldinho Gaúcho, suspenso. No primeiro caso, o treinador está entre Emerson e Renato. No segundo, entre Alex e Kaká. No treino coletivo da manhã de hoje, a equipe considerada titular começou com Dida; Cafu, Lúcio, Roque Jr e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Emerson, Zé Roberto e Alex; Rivaldo e Ronaldo. Na metade do treinamento, ele promoveu as mudanças, substituindo Alex por Kaká e Emerson por Renato, mas evitou comentar a opção que mais lhe agradou. Qualquer que seja o escolhido, Parreira garante que o esquema de jogo não vai mudar. ?O que vai mudar é a dinâmica, já que cada um tem suas próprias características?, disse.