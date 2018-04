Não há mais ingressos para Corinthians e Boca Juniors

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians comunicou nesta segunda-feira que os ingressos para o segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, que será disputado nesta quarta-feira, às 22 horas, no Pacaembu, estão esgotados. Assim, o estádio vai estar lotado para o decisivo confronto. Nesta segunda, o Corinthians iniciou a venda nas bilheterias dos ingressos que não foram adquiridos pela internet pelos membros do "Fiel Torcedor" (o programa de sócio-torcedor do clube). Essas entradas, disponíveis apenas para a numerada e o setor vip, se esgotaram rapidamente.

O primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores foi vencido pelo Boca Juniors. Assim, para se garantir nas quartas de final, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença ou mais. Vitória por 1 a 0 leva a definição do confronto para a disputa de pênaltis. A partida, que reedita a decisão da Libertadores de 2012, será apitada pelo árbitro paraguaio Carlos Amarilla, que vai ser auxiliado por Rodney Aquino e Carlos Cáceres. O quarto árbitro será Julio Quintan. Todos eles são do Paraguai.