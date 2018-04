'Não me interessa jogar melhor, mas sim ganhar', diz Bauza

O técnico Edgardo Bauza, do São Paulo, disse nesta quarta-feira que para se ir longe em uma Copa Libertadores, não é necessário jogar bem, mas sim ser eficaz nos confrontos decisivos de mata-mata. O argentino, que foi campeão da torneio duas vezes, recomendou que a equipe paulista mantenha o espírito do fim da fase de grupos para que possa se dar bem contra o Toluca no confronto que se inicia nesta quinta.

A primeira partida será no estádio do Morumbi, com o jogo de volta na próxima quarta, no México, com a tendência de grandes dificuldades para o São Paulo. "Estamos em etapas decisivas. Não me interessa jogar melhor que o adversário. Me interessa ganhar. É muito difícil no futebol atual ter cinco chances para marcar. Por isso, temos que ser muito eficazes", comentou o argentino.

Bauza levou duas equipes ao título inédito da competição. Em 2008, com a LDU, do Equador, e, em 2014, com o San Lorenzo, da Argentina. O treinador recorreu a essas campanhas para dizer que nem sempre jogar a primeira partida como mandante chega a ser uma grande desvantagem, já que os dois clubes avançaram ao mata-mata em segundo lugar do grupo e fizeram várias decisões de vaga fora de casa.

A confiança do técnico na classificação às quartas de final se explica pela força do grupo após se classificar na altitude contra o The Strongest e por apresentar atuações melhores. "Estamos em uma etapa muito mais avançada do time do que quando começamos. Isso é certo. O que pretendemos é seguir crescendo. Estamos na reta final. Um erro pode te deixar fora da competição", explicou. "Qualquer triunfo fortalece um time, ainda mais em um lugar tão difícil, como La Paz", afirmou.

O argentino disse conhecer a equipe adversária e descartou que terá facilidade. O principal obstáculo será superar a ausência de Calleri. O artilheiro da Libertadores está suspenso por ter sido expulso ao fim do jogo com o The Strongest. Alan Kardec e Centurión brigam pela vaga de substituto.