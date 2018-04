'Não planejava deixar o Everton', admite David Moyes Na última quinta-feira, David Moyes viu sua rotina mudar completamente. De treinador de uma equipe intermediária na Inglaterra, o Everton, ele se tornará na próxima temporada comandante do Manchester United, substituindo nada menos que Alex Ferguson, que deixou o clube após uma longa trajetória de 27 anos. Por isso, nesta sexta-feira, a sala de imprensa do Everton estava lotada de jornalistas, esperando as palavras do futuro treinador do Manchester.