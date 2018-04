'Não podemos respeitar muito o Atlético', diz cruzeirense Diego Souza

BELO HORIZONTE - Sem esconder a preocupação com o poder ofensivo do Atlético-MG, Diego Souza pregou nesta sexta-feira uma postura mais agressiva do Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. Para o meia, que tem passagens pelo arquirrival, o time celeste não pode "respeitar muito" o adversário.

"O Atlético tem grandes jogadores, é um grupo forte. Mas não podemos respeitar muito, até porque, se ficar atrás, sofremos bastante com isso", comentou o experiente meia, que diz não se assustar com o forte desempenho apresentado pelo Atlético na Copa Libertadores - na quarta, o time aplicou 4 a 1 no São Paulo.

"Nosso time tem grandes jogadores, campeões em várias equipes e tenho certeza de que, do mesmo jeito que nós estamos preocupados aqui com o poder ofensivo do Atlético-MG, lá também tem essa preocupação, porque são grandes jogadores do lado de cá também", afirmou Diego Souza, prestes a disputar mais um clássico, no domingo. O segundo jogo da decisão será disputado no domingo seguinte.

"Será um jogo atípico, diferente. Todo jogador gosta de jogar, a concentração é lá em cima. Já participei de muitos clássicos e vou fazer de tudo para poder ajudar novamente a equipe e sair de campo vitorioso. Vamos em busca da vitória, estamos bastante motivados, é uma final e não há maior motivação do que jogar uma final", declarou.