"Não poderia negar", diz Parreira O novo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, disse nesta quarta-feira que aceitou o convite de comandar a equipe nacional após grande insistência de amigos, entre eles Zagallo, Américo Faria e Ricardo Teixeira. "Não poderia deixar de aceitar esse pedido. É uma honra dirigir a melhor seleção do mundo". O técnico garantiu que a base do time pentacampeão tem grandes chances de ser mantida, mas não escondeu a expectativa de trabalhar com a "geração pródiga" que surgiu no Campeonato Brasileiro 2002, com destaques para Kléber, Diego e Robinho, entre outros. Em suas primeiras declarações, disse que a prioridade da comissão técnica é as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006.