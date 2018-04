Não querem que eu faça gols, diz Deivid O atacante Deivid mostra nos dedos: foram quatro os gols dele anulados pelos juízes nas últimas partidas. O último foi no jogo de quarta-feira contra o Juventude e provocou um desabafo do atleta: "acho que não querem que eu seja artilheiro do campeonato, pois estão anulando muitos gols legítimos que tenho feito". Além de ter o gol anulado, Deivid foi punido com o cartão amarelo pelo juiz Cléver Assunção Gonçalves, por ter chutado a gol depois de ter sido marcado o impedimento. "Ele me disse que eu estava impedido, que apitou e chutei a bola. Tomei o cartão que me deixa fora da próxima partida e isso me entristece muito". Mas Deivid acha que não é só ele o prejudicado. "Acho que não querem que o Santos seja campeão". Por isso, entende que a diretoria deveria tomar providências "porque é só com o Santos que acontece isso". Como Ricardinho marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo, esse impedimento de Deivid não alterou o resultado. Mas podia ser pior, revela o centroavante santista: "imagine se o jogo terminasse empatado por 1 a 1, esse lance ia tirar nossa vitória, o nosso mérito". Deivid entende que o Santos está sendo prejudicado dentro e fora de casa: "está difícil jogar contra os adversários e os banderinhas", desabafou. E insistiu: "não querem que eu seja o artilheiro do campeonato".