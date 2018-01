Não quero ganhar no grito, diz Luxemburgo O técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, respondeu hoje à declaração do treinador do Flamengo, Nelsinho Baptista, que o acusou de tentar "ganhar no grito" a decisão da Copa do Brasil. Ao final da partida de ida, no último domingo, no Maracanã, que terminou empatada em 1 a 1, Luxemburgo acusou o árbitro gaúcho Carlos Eugênio Simon de tentar prejudicar sua equipe no jogo da volta ao distribuir cartões amarelos para os zagueiros Edu Dracena e Thiago. Os dois receberam o terceiro cartão e estão suspensos da finalíssima de quarta-feira, no Mineirão. Hoje, o técnico cruzeirense disse que considerou injusto o cartão aplicado a Dracena. "Eu não quero ganhar no grito. Eu quero que ganhe a equipe que for melhor dentro de campo, sem interferência do árbitro. Eu acho que futebol se ganha por aí e acho que o Cruzeiro foi prejudicado", afirmou Luxemburgo, visivelmente incomodado com as declarações de Nelsinho. "Não vou falar nunca do Nelsinho porque eticamente eu não me permito. Em momento algum eu citei o nome dele e não gostaria que ele citasse o meu nome quando for defender o Flamengo", disse. Com a suspensão de Dracena e Thiago, Luxemburgo deverá ser obrigado a escalar na decisão o jovem Gladstone, da equipe de juniores, já que não tem à disposição nenhum outro jogador da posição. Apesar de ter ficado no banco nas últimas partidas, o zagueiro de 18 anos ainda não realizou nenhuma partida pela equipe profissional. O treinador, porém, deu a entender que não pretende improvisar no setor. "Ele tem toda a nossa confiança. Não tem porque improvisar". Por outro lado, Luxemburgo contará com a volta do zagueiro Luisão, que ficou cerca de um mês afastado do time devido a um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Torcida - Os jogadores e a Comissão Técnica do clube mineiro querem que a torcida celeste dê uma "resposta" ao apoio dos flamenguistas no primeiro jogo da final e lotem o Mineirão. "O apoio da torcida vai ser fundamental para empurrar o time e nos dar uma força extra para que tenhamos a condição de buscar esse título", afirmou o meia Alex. "O torcedor tem de ter a mesma fé que nós temos na conquista do título", disse o armador, estrela do time e autor de um belo gol de letra no Maracanã. O técnico do Cruzeiro também fez um apelo pela presença do torcedores, mas pediu que a torcida incentive o time durante os 90 minutos. "Convoco o torcedor do Cruzeiro para ir ao Estádio e trabalhar junto com a equipe e não se voltar contra o time no primeiro passe errado". A venda antecipada dos ingressos começou hoje. Foram colocados à venda 80 mil ingressos.