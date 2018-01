Robinho, do Palmeiras: 'Não quero ser lembrado só pelos gols'

Embora tenha feito dois gols importantes no goleiro Rogério Ceni neste ano, ambos por cobertura, o meia Robinho não quer ser lembrado apenas pelos lances marcantes. Depois que o Palmeiras conseguiu o empate no clássico contra o São Paulo, por 1 a 1, no Morumbi, e manteve sua posição no G4, o jogador afirma que quer ser lembrado por conquistas maiores.

"Fico feliz que meu nome vai ser lembrado pelos gols, mas não quero que seja só isso. Quero ganhar títulos e ser campeão", afirmou o meia em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol.

Robinho afirma que pressentiu que teria uma boa chance de fazer o gol assim que o atacante Alecsandro fez marcação sob pressão sobre Rogério Ceni. "Quando o Alecsandro correu para o Rogério, achei que a bola viria no meu peito. Quando vi que ela veio rasteira, sabia que faria o gol. Até achei que o Rodrigo Caio (zagueiro do São Paulo) tiraria com a mão, mas não dava para ele, não", recordou orgulhoso.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes de ter empatado o jogo no Morumbi, Robinho já havia feito um gol por cobertura em Rogério Ceni na vitória sobre o Palmeiras sobre o rival por 4 a 0 no Allianz Parque. Naquela ocasião, Robinho acertou um chute da intermediária.

Nesta segunda-feira, a alegria dos palmeirenses pelo empate nos acréscimos do clássico já deu lugar à concentração para o jogo contra o Internacional, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Depois do empate por 1 a 1 no jogo no Sul, o Palmeiras pode empatar por 0 a 0 no Allianz Parque para se classificar às semifinais. Mesmo com essa vantagem, Robinho afirma que o rival não deve atacar muito.

"Não acho que o Inter vai vir para cima, não. Conheço o Argel (técnico do Inter), ele vai jogar por uma bola. Ele conhece nosso time e sabe que é complicado atacar contra nós", afirmou o herói do clássico.