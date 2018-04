'Não saio do Palmeiras enquanto não ganharmos o Mundial', afirma Leila Pereira

A empresária e patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira, dona da Crefisa, disse nesta segunda-feira que vai manter o investimento no clube até a equipe ganhar o Mundial de Clubes da Fifa. As empresas dela já patrocinam a equipe desde 2015 e têm vínculo válido até 2018.

"Eu tenho a absoluta certeza que o Palmeiras será campeão mundial e quero ver as minhas marcas estampadas na camisa do time. Então, enquanto o time não for campeão mundial, eu não saio", disse a empresária na festa dos 103 anos do clube, em São Paulo. Além de dona da Crefisa e da Faculdade das Américas, Leila Pereira é conselheira do clube.

A empresária afirmou que por ter o sonho de ver o time campeão mundial com a marca das suas empresas, pretende ampliar o vínculo atual. "Acredito que a gente consiga esse objetivo a curto prazo. Independentemente do tempo, eu quero ver o Palmeiras campeão do mundo com as minhas marcas na camisa. Não vou medir esforços para isso", afirmou a empresária, que bancou a contratação de reforços como o meia venezuelano Guerra e o atacante colombiano Borja para o time.

"Tenho o sonho de ver o Palmeiras bicampeão mundial com as minhas marcas estampadas no manto", comentou a empresária. Nesta temporada, Leila Pereira bancou a maior parte dos mais de R$ 100 milhões em investimentos em 15 contratações.