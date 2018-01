"Não sou um fracasso", diz Luizão Contratado para resolver o problema do ineficiente ataque do Hertha Berlim, o campeão mundial Luizão ainda não conseguiu superar a desconfiança da torcida. A fama de artilheiro não o ajudou a marcar um golzinho sequer e as cobranças se multiplicam, acompanhadas de comentários irônicos - "estaria muito lento e pouco ágil para o confronto com os fortes zagueiros alemães". Aborrecido, o atacante parte para a autodefesa, e também se diz insatisfeito com a situação, segundo o semanário Sport Bild. "Não sou um fracasso, e farei os gols que todos esperam", ressaltou. "Antes de vir ao Hertha jamais estive no banco de reservas. Isso me faz pensar muito e, às vezes, me dá insônia." Um dos motivos do baixo rendimento, segundo o jogador, seria o mau estado físico com que chegou ao clube após a Copa do Mundo. "No Brasil se pode compensar isso com técnica, mas aqui não", justificou. Apesar das dificuldades, Luizão está disposto a cumprir o contrato até 2006. E o Hertha espera muito dele, que renda satisfatoriamente não apenas em campo, mas também no vestiário. Existe uma cláusula no contrato que o obriga a aprender o idioma. "Devo ter aulas de alemão de duas a três vezes por semana", explicou. E está sujeito a multa se não cumprir o trato.