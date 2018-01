'Não temos direito de ficarmos tristes', avalia Jardine após vice na Copinha

O técnico do time sub-20 do São Paulo, André Jardine, disse que o grupo precisa se orgulhar da campanha que fez na Copa São Paulo de Futebol Junior. O time chegou invicto à final e, nesta quinta-feira, ficou com o vice-campeonato depois de perder por 1 a 0 do Flamengo.

"Coragem não faltou. Entramos bem ofensivos no jogo, estivemos no controle no primeiro tempo e, no segundo, não tínhamos como abrirmos ou arriscarmos mais. Mas é do futebol. Tenho certeza que o torcedor se identificou com o que viu desses garotos", avaliou o comandante.

Campeão de sete títulos em sete finais disputadas com o São Paulo nos últimos três anos, Jardine disse que o elenco e o torcedor não têm o direito de ficar triste pela derrota para o Flamengo.

"Faltou o título desta vez, mas, nos três anos que estou aqui, esta é a primeira final que perdemos. Não temos o direito de ficarmos tristes ou baixarmos a cabeça. O trabalho é feito de vitórias e derrotas e, no nosso caso, tem sido mais vitórias."

Jardine já pensa na Libertadores Sub-20, que o São Paulo disputa a partir do dia 10 de fevereiro no Uruguai. Atual campeão, o clube tricolor representará o Brasil ao lado do Cruzeiro.

"Vamos descansar um pouco, mas daqui a alguns dias já focaremos na Libertadores, que é um torneio que o Brasil ainda não valoriza como deve, mas que é muito importante. Depois do que vi hoje e em toda a Copinha, não tenho dúvida que o São Paulo tem chance de ser campeão."