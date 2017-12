Não vou poupar o Corinthians, diz Robinho Os últimos confrontos entre Robinho e o Corinthians foram trágicos para o time de Parque São Jorge. O atacante do Santos costuma literalmente acender quando joga contra o clube de seu Gilvan, pai do jogador. Robinho já foi campeão brasileiro em cima do Corinthians em 2002 com direito a pedalada e tudo. No último clássico, na Vila Belmiro, comandou a virada no placar (3 a 1) fazendo o gol do empate ainda no primeiro tempo. Mas se alguém imagina que ele tem bronca do Corinthians ou de sua torcida, Robinho assegura. "Não tenho bronca não. Pelo contrário, até gosto quando o Corinthians ganha das outras equipes. O meu pai é corintiano. Mas, contra o Santos, aí ele tem de torcer pelo filho". A mãe de Robinho, dona Marina, já cansou de dizer que o menino era corintiano quando pequeno, como o pai. Robinho só diz que é santista. Hoje é uma situação inédita para Robinho e seu Gilvan. O menino vai enfrentar o Corinthians jogando pela Seleção Brasileira sub-23. Robinho imagina que o pai vai torcer por ele e pela Seleção Brasileira. Se não for assim, provavelmente vai ter de amargar mais um dia de tristeza. O menino está animado com a chance de disputar a sua primeira Olimpíada e por isso mesmo não pretende poupar nenhum adversário - muito menos o Corinthians. "Aqui sou o Robinho da Seleção, profissional. Quero a vitória para a Seleção, seja contra for. Até contra o Santos, na terça-feira, vou agir da mesma forma. A torcida que me desculpe, mas não posso facilitar para ninguém". Se é que isso serve de alento para o Corinthians, Robinho não chegou a ser um dos destaques nos três coletivos da Seleção. O atacante do Santos foi muito bem marcado em todos os treinamentos. Só não se pode esquecer que o adversário de amanhã é a sua vítima favorita. Robinho sempre desequilibra contra o Corinthians. Será que a história pode se repetir? "Espero que sim. Estou invicto contra o Corinthians e eu espero vencer mais uma. Mas não é por bronca. Não tenho nada contra o Corinthians".