Não vou tremer no São Paulo, diz Nildo "Não vou tremer com a camisa do São Paulo. Estou chegando para ajudar na disputa do título porque tenho certeza de que estaremos nessa briga contra o Santos", disse ontem Nildo, de 29 anos, o meia contratado pelo São Paulo. O clube espera apresentá-lo hoje, juntamente com o volante Ramalho, de 24 anos, que estava no Santo André e cuja contratação foi acertada no mês passado. A diretoria agora procura um atacante. O lateral Júnior está na Itália tentando acertar seu desligamento do Parma. Ele tem um salário anual de 1 milhão (R$ 3,52 milhões) e pede 250 mil (R$ 880 mil), o que teria direito a receber até o fim do ano. O Parma aceita pagar 100 mil (R$ 352 mil) e o negócio deve sair. "O Parma não pode mais pagar salários desse nível e quer se desfazer do Júnior. O acordo vai sair. O Júnior até já se despediu de seus companheiros de Parma", informa o jornalista Andrea Schianchi, da Gazzetta dello Sport. De Recife, por telefone, Josenildo Caetano da Silva, o Nildo, confirmou que chega hoje a São Paulo para assinar o contrato. "Está tudo muito bem encaminhado. É um sonho que estou realizando, mas só falo como jogador depois que colocar minha assinatura no contrato." Em seguida, esqueceu o que havia dito e falou, sim, como novo jogador do São Paulo. Com personalidade, disse ter certeza de que irá vencer em um grande centro. "Não sou criança. Já sofri muito e estou pronto para esse desafio." Agência Estado - Muitos jogadores vêm do Nordeste e sentem o peso de jogar em times grandes. Pode acontecer com você? Nildo - De jeito nenhum. Não sou criança, estou com quase 29 anos e não tenho medo de responsabilidade. A pressão da torcida do Sport também é grande. E já joguei no Fluminense, um grande time, em 1997. Tenho confiança de que vou vencer no São Paulo. AE - Mas se você pediu para deixar o Sport por causa das vaias... Não é verdade. Percebi que era hora de sair para um grande centro. E como o Sport não corria mais riscos de cair, pedi para sair. AE - Você teve rompimento nos ligamentos cruzados do joelho direito. Isso tirou sua velocidade? Não. Continuo jogando do mesmo jeito. Tenho velocidade e sei driblar. Sou do tipo que recebe muitas faltas perto da área. Também posso ajudar um pouco na marcação, mas meu estilo é de atacar. AE - Foi duro ficar parado um ano? Muito. Rompi os ligamentos em 2000, na Vila Belmiro, em uma jogada com o André Luís, do Santos. No início, tive apoio da diretoria, mas houve uma eleição e os dirigentes que entraram resolveram que não pagariam mais os meus salários. Mas cresci na adversidade, me transformei em um filho melhor e em um pai melhor. Ganhei muita maturidade." AE - O São Paulo está seis pontos atrás do Santos. Dá para chegar? Lógico. O São Paulo vai brigar por esse título, eu tenho certeza. O Brasileiro é um campeonato muito duro e nenhum time vai disparar. A decisão vai ser no fim. AE - O seu contrato vai até dezembro. Isso não é um desprestígio? Eu acreditei nesse desafio e confio em mim. Posso jogar muito bem e fazer um novo contrato, melhor, em janeiro.