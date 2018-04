Napoli abre 2 a 0, mas cede empate para a Inter no Italiano

O Napoli desperdiçou uma ótima chance de colar na Roma na luta pelo vice-campeonato nacional. Neste domingo, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe abriu 2 a 0, em casa, no Estádio San Paolo, mas acabou cedendo o empate para a Inter de Milão nos 20 minutos finais.

O resultado levou o Napoli aos 46 pontos, em terceiro lugar no Italiano, a quatro da segunda colocada Roma, e pressionada por Lazio e Fiorentina, que somam 43 a 42, respectivamente, e vão se enfrentar nesta segunda-feira em Roma. Já a Inter de Milão é a oitava colocada com 36 pontos.

Os gols da partida deste domingo saíram apenas no segundo tempo. E o primeiro deles foi marcado por Hamsik, aos seis minutos, completando cruzamento do zagueiro brasileiro Henrique, que atuou improvisado na lateral direita. Logo depois, aos 18, Higuaín ampliou, marcando o seu 13º gol neste Campeonato Italiano - ele só tem menos do que Icardi e Tévez, ambos com 15.

A Inter de Milão, porém, reagiu. Palácio diminuiu aos 27 minutos e Icardi, um dos artilheiros do torneio, igualou ao placar aos 42, convertendo pênalti cometido por Henrique. Assim, a partida terminou empatada em 2 a 2.