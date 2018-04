Napoli confirma acerto com técnico Rafa Benítez

NÁPOLES - O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico Rafa Benítez, que deixou o Chelsea após a conquista do título da Liga Europa. O dirigente não confirmou o tempo de contrato nem os valores envolvidos na negociação.

O anúncio já era esperado desde a semana passada, quando o treinador Walter Mazzarri deixou o Napoli para acertar com a Inter de Milão. "É um homem de grande experiência internacional, um líder", exaltou De Laurentiis.

No comando do Napoli, Benítez disputará a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões e terá como missão levar o time italiano ao título nacional, após o vice-campeonato nesta temporada. O Napoli não levanta o troféu nacional desde os títulos conquistados em 1987 e 1990, ambos sob a liderança de Diego Maradona.

Benítez voltará a trabalhar na Itália após passagem frustrada pela Inter de Milão em 2010. Depois comandou o Chelsea, como interino, e vive altos e baixos em Londres. Foi recebido com diversas críticas da torcida, por seu histórico no comando do rival Liverpool, mas levou a equipe ao título da Liga Europa, após fracassos no Mundial de Clubes e no Inglês.