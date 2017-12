Napoli conta com 'frango' de goleiro rival, mas só empata em casa e ajuda Juve

Com muita dificuldade e um pouco de sorte, o Napoli desperdiçou uma grande oportunidade de se igualar à Roma, que perdeu mais cedo para a Sampdoria, na vice-liderança do Campeonato Italiano ao ficar no empate por 1 a 1 com o Palermo, o vice-lanterna da competição, no estádio San Paolo, em Nápoles, no encerramento da 22.ª rodada. Quem agradece, e muito, é a Juventus, cada vez mais tranquila na ponta.

Agora com 45 pontos, o Napoli permanece na terceira colocação com dois a menos que a Roma e tem seis de desvantagem para a Juventus. O time de Turim ainda tem uma partida a menos que os rivais e caminha a passos largos para o sexto título nacional consecutivo. Na outra ponta da tabela de classificação, o Palermo está na 19.ª e penúltima posição com 11 pontos - 10 a menos que o Empoli, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

A situação do Napoli poderia ter sido muito pior. Logo aos seis minutos de jogo, o Palermo abriu o placar com um gol do atacante Nestorovski. Após cruzamento de Rispoli da direita, o macedônio completou de cabeça para a meta de Pepe Reina. Depois disso, até o intervalo, o time napolitano perdeu uma grande quantidade de chances; até bola no travessão mandou.

No segundo tempo, a mesma coisa. Reina só assistiu ao jogo e viu seu companheiro de posição, o croata Posavec, levar um "frango", aos 21 minutos. O belga Mertens chutou rasteiro da entrada da área e ao tentar encaixar a bola, Posavec a deixou passar por entre suas pernas. Mesmo com a falha, o arqueiro do Palermo ainda se recuperou e fez boas defesas para garantir o empate.

Pela próxima rodada do Campeonato Italiano, o Napoli visitará o Bologna neste sábado, às 17h45 (de Brasília). Um dia depois, o Palermo receberá o Crotone, em confronto direto contra o rebaixamento.