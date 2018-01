Nápoli continua na Série C italiana O Nápoli vai ter que esperar mais um ano para sair do inferno da Série C italiana. Neste domingo, no jogo de volta da final, o time perdeu por 2 a 1 para o Avellino fora de casa - houve empate sem gols na primeira partida, disputada em Nápoles diante de 75 mil pessoas uma semana antes. Para conseguir a promoção, o Nápoli precisava vencer - por ter melhor campanha, o Avellino jogava por dois empates.