Napoli derrota o Torino em casa e segue na cola da líder Inter de Milão

O Napoli entrou em campo contra o Torino nesta quarta-feira, pela 18.ª rodada do Campeonato Italiano, já sabendo que seus rivais na luta pelo título tinham vencido. Mesmo pressionado na tabela de classificação, o time napolitano contou com a força de sua torcida no estádio San Paolo, em Nápoles, para ganhar por 2 a 1 e se manter entre os primeiros colocados.

Com 38 pontos, o Napoli segue na segunda colocação com a mesma pontuação da Fiorentina - leva vantagem no primeiro critério que é o confronto direto. Os dois estão um ponto atrás da líder Inter de Milão e dois na frente da Juventus, a quarta colocada. Já o Torino, com 22 pontos e um jogo a menos, está em 14.º lugar e tem de mostrar um pouco de preocupação com a zona de rebaixamento.

Em campo, o Napoli mostrou enorme superioridade na maioria do tempo. Teve mais posse de bola e mais oportunidades de gol. Saiu na frente com um belo gol do atacante Insigne, aos 16 minutos do primeiro tempo, mas bobeou pouco antes do intervalo e sofreu o empate em uma cobrança de pênalti de Quagliarella. Na segunda etapa, o meia eslovaco Hamsik recebeu belo passe de Insigne dentro da área e marcou o gol da vitória napolitana.