Napoli desafia momento bom do Wolfsburg nas quartas da Liga Europa

A Liga Europa também teve seus confrontos da fase de quartas de final definidos nesta sexta-feira. E mais uma vez um time italiano desafiará a força do embalado Wolfsburg, o vice-líder alemão. Depois de despachar a Internazionale de Milão com duas vitórias, a segunda em Milão, o time comandado pelo meia De Bruyne terá pela frente o Napoli, do artilheiro Higuaín. A decisão da vaga ficou novamente para a Itália, dia 23 de abril. Os jogos de ida estão marcados para 16 de abril.

O ex-goleiro polonês Dudek é quem conduziu o sorteio na manhã desta sexta. O campeão de 2005 com o Liverpool é o embaixador da final da Liga Europa, que acontece em Varsóvia, dia 27 de maio, elogiou o compatriota Krychowiak, do Sevilla. Para ele seria uma honra o país ter em campo na final jogadores poloneses.

Por causa dos problemas políticos entre Rússia e Ucrânia, com disputa territorial, equipes destes países foram impedidas de se enfrentarem. Com temor de violência em combates no Leste Europeu (apesar de Dnipro de Dynamo de Kiev estarem mandando seus jogos em outros estádios), o Zenit foi quem conheceu primeiro seu adversário.

A equipe do brasileiro Hulk, que estava na primeira fase da Liga dos Campeões, terá pelo caminho o campeão Sevilla. Terá ainda a oportunidade de definir o confronto em Saint. Petersburgo. Seria a grande chance de derrubar o único time espanhol da Liga Europa, que busca o tetracampeonato. Único invicto da atual edição, o Brugge enfrenta o azarão Dnipro e é amplo favorito no embate. Já a Fiorentina terá pela frente o embalado Dynamo de Kiev, que passeou no jogo de volta diante do Everton, goleando por 5 a 2.

CONFIRA OS CONFRONTOS

Dia 16 de abril

Sevilla x Zenit

Dnipro x Brugge

Dynamo Kiev x Fiorentina

Wolfsburg x Napoli

Dia 23 de abril

Zenit x Sevilla

Brugge x Dnipro

Fiorentina x Dynamo Kiev

Napoli x Wolfsburg