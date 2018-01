Napoli e Fiorentina vencem e esquentam briga pela liderança do Italiano

Com estes resultados, os dois times chegaram aos 35 pontos, apenas um atrás da líder Inter de Milão. O time de Florença leva vantagem nos critérios de desempate, com uma vitória a mais, e ocupa a vice-liderança. Logo atrás deles vem a Juventus, que venceu mais cedo o Carpi por 3 a 2, fora de casa, e alcançou os 33 e está em quarto lugar. Fiorentina, Napoli e Juventus torcerão contra a Inter no duelo com a Lazio, ainda neste domingo.

Jogando longe de casa, o Napoli teve mais trabalho para somar os três pontos neste domingo. Abriu o placar somente aos 7 minutos do segundo tempo, com gol de pênalti de Marek Hamsik. Na cobrança, ele acertou o travessão e a bola pingou dentro do gol e saiu. O árbitro confirmou o gol.

A Atalanta, porém, reagiu dois minutos depois, ao empatar, com Alejandro Gomez. O triunfo veio com dois gols do inspirado Gonzalo Higuaín. O argentino anotou de cabeça, aos 17, e bateu na saída do goleiro, após longo lançamento, aos 40. Nos acréscimos, Hamsik teve a chance de marcar mais um de pênalti. Mas finalizou por cima do travessão.

Enquanto isso, a Fiorentina construía sua vitória com mais tranquilidade. Com gols de Nikola Kalinic e Josip Ilicic, aos 20 e aos 32, definiu o resultado antes do intervalo, sem maiores sobressaltos. O Chievo ocupa o 11º posto, com 22 pontos.

De olho no G4 da tabela, a Roma também venceu neste domingo. Jogando em casa, derrotou o Genoa por 2 a 0. Alessandro Florenzi abriu o placar aos 42 minutos e Sadiq Umar, mesmo com a equipe em desvantagem numérica (Edin Dzeko fora expulso aos 29 do segundo tempo), selou a vitória dos anfitriões aos 44 minutos da etapa final. A Roma ocupa o quinto lugar, com 32 pontos.

Em outra partida da rodada, Verona e Sassuolo empataram por 1 a 1, com gols de Luca Toni e Sergio Floccari, respectivamente. O Verona segue na lanterna do Italiano, com apenas oito pontos. O Sassuolo é o sexto colocado, com 27.