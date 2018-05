Napoli e Lazio ficam no empate e perdem chance de encostar nos líderes

Em um duelo que poderia garantir a chance de manter a perseguição aos líderes do Campeonato Italiano, Napoli e Lazio ficaram apenas no empate por 1 a 1, neste sábado, no estádio San Paolo, em partida válida pela 12.ª rodada. Em um jogo de poucas emoções, os gols saíram em um intervalo de menos de dois minutos, na segunda etapa.

Com o empate, a Lazio foi a 22 pontos, na terceira posição, duas acima do Napoli, com 21 pontos. As duas equipes podem ver Juventus e Roma dispararem nas primeiras colocações, pois somam 27 e 23 pontos, respectivamente. O Milan, quarto colocado com 22 pontos, também tem a chance de assumir a terceira posição.

Em uma partida marcada pela marcação forte e pelas poucas chances de gol criadas, Marek Hamsik abriu o placar para os donos da casa aos sete minutos do segundo tempo. O meia do Napoli recebeu na entrada da área, driblou dois marcadores com um corte para a esquerda e chutou cruzado para as redes.

No entanto, o equilíbrio da partida era tamanho que o lampejo de qualidade atingiu a Lazio um minuto depois. A equipe da capital italiana saiu trocando bons passes até chegar à grande área com Balde Diao Keita, que cortou para a direita e bateu firme, rasteiro, para garantir o 1 a 1.

Com uma semana inteira para treinar, o Campeonato Italiano segue no próximo final de semana. Enquanto o Napoli encara a Udinese fora de casa, no sábado, a Lazio recebe o Genoa, no domingo.

TORINO GOLEIA CAGLIARI

Na outra partida disputada neste sábado pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano, o Torino não tomou conhecimento do adversário e goleou o Cagliari por 5 a 1, no estádio Olímpico de Turim.

A vitória tomou corpo assim que a bola rolou. Belotti abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, Ljajic ampliou, aos 11, e Benassi anotou o terceiro aos 38. Melchiorri descontou para o Cagliari ainda antes do intervalo, aos 41.

Na segunda etapa, o Torino manteve o ímpeto e marcou o quarto com Baselli, aos seis. Dessena foi expulso aos 13 minutos, deixando o Cagliari com um jogador a menos e em situação ainda mais delicada na partida. Os donos da casa aproveitaram a superioridade e ainda anotaram o quinto, aos 14, com Belotti.

Com o resultado, o Torino foi a 19 pontos, na sexta posição do Italiano, uma abaixo da zona de classificação às competições europeias. Já o Cagliari estacionou nos 16 pontos, na nona colocação.