Napoli e Roma ficam no empate e deixam Inter desgarrar na liderança

Napoli e Roma ficaram no empate por 0 a 0, neste domingo, no estádio San Paolo, em partida válida pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano. Se por um lado o resultado foi ruim para os dois times, por outro foi ótimo para a líder Inter de Milão, que venceu no sábado e ampliou a distância na ponta.

Com a igualdade, o Napoli foi a 32 pontos, na terceira colocação do Italiano, quatro pontos atrás da Inter. A Roma aparece logo atrás, no quarto lugar, com 29 pontos. Assim, a única equipe que pode encostar na ponta é a vice-líder Fiorentina, que tem 32 pontos e encara a Juventus ainda neste domingo.

Apesar do placar intocado, as equipes mostraram bom futebol e criaram chances de marca, mas os goleiros brilharam mais que os atacantes. Empurrado pela torcida, que contou com a presença do brasileiro Careca nas arquibancadas, o Napoli deu 11 chutes a gol contra três do adversário.

O jogo reservou ainda um fato curioso. Em um rápido contra-ataque do Napoli, o bandeirinha Gianluca Cariolatto sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído pelo quarto árbitro.

Após o empate, as equipes se voltam para as oitavas de final da Copa da Itália. Na próxima quarta-feira, a Roma recebe a Spezia no Estádio Olímpico, enquanto o Napoli enfrenta o Verona em casa.