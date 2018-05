Napoli empata e fica a um ponto da vaga na Liga dos Campeões

MILÃO - Na última rodada antes da disputa da final da Copa da Itália - no próximo sábado, no estádio Olímpico de Roma -, Napoli e Fiorentina entraram em campo neste sábado, pela 35.ª rodada do Campeonato Italiano, e obtiveram bons resultados mesmo atuando como visitantes. Os napolitanos foram até Milão e ficaram no empate sem gols com a Internazionale. Já o time de Florença viajou até Bologna e ganhou com autoridade por 3 a 0.

Com o ponto obtido no estádio Giuseppe Meazza, o Napoli chegou aos 69, na terceira colocação, e só precisa de mais um nos próximos três jogos para se garantir na fase preliminar, a que antecede a de grupos, da Liga dos Campeões da Europa. A sua rival é justamente a Fiorentina, em quarto lugar, que tem 61 pontos e hoje estaria classificada à Liga Europa.

Logo atrás da Fiorentina está a Internazionale, agora com 57 pontos. O time de Milão também está muito perto de disputar a próxima edição da Liga Europa. Neste domingo, vai "secar" bastante o Parma, o sexto colocado com 51 pontos, que enfrenta o Cagliari como visitante.

Em campo, a Internazionale teve mais posse de bola e chances de gol que o Napoli, mas foi o time visitante que teve as oportunidades mais claras de abrir o placar. O centroavante Higuaín perdeu duas conclusões na cara do goleiro Handanovic e o volante suíço Inler mandou uma bola na trave da equipe de Milão no segundo tempo.