Napoli empata e se complica Mesmo com Edmundo em campo durante os 90 minutos, o Napoli não conseguiu derrotar o Brescia hoje, na abertura da 27ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo terminou 1 a 1, e o time do sul do País segue ameaçado pelo rebaixamento para a segunda divisão. Amoruso abriu a contagem aos 2 minutos do segundo tempo para o Napoli, de pênalti, mas Roberto Baggio empatou, cobrando falta, nos acréscimos. Edmundo voltou a atuar após ter ficado de fora do jogo da rodada passada diante do Bari, por opção do treinador. O Napoli está com 28 pontos, um a menos que o Brescia.