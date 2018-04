Napoli empata no Italiano; Cesena é rebaixado após apenas uma temporada

Mohamed Salah marcou mais um incrível gol a partir de uma jogada individual e ajudou a Fiorentina a vencer o Empoli por 3 x 2, enquanto o Cesena acabou rebaixado após apenas uma temporada na primeira divisão italiana, tendo perdido por 3 x 2 em casa para o Sassuolo.

O Napoli está em quarto na tabela, com 60 pontos, três atrás do Lazio, que enfrenta o Inter de Milão em casa neste domingo. Os dois primeiros do torneio se classificam para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e o terceiro colocado ganha uma vaga na repescagem.

Semifinalista da Liga Europa, o Napoli tem se esforçado durante toda a temporada para conseguir manter a continuidade do desempenho e sofreu um revés logo no início da partida deste domingo, quando o goleiro Mariano Andujar saiu mal em uma cobrança de escanteio e deixou o gol livre para Raffaele Palladino marcar.

Manolo Gabbiadini empatou aos 28 minutos, mas Cristóbal Jorquera colocou o Parma de volta à frente ao acertar um forte chute a 25 metros de distância.

O goleiro do Parma Antonio Mirante conseguiu conter o Napoli até que Dries Mertens empatou a partida com uma jogada individual, na metade do segundo tempo.

O destaque do dia ficou para o atacante egípcio Salah, que driblou dois zagueiros para marcar o segundo gol da Fiorentina.

Josip Ilicic marcou os outros dois gols para o time visitante, que agora encontra-se em quinto lugar na tabela.O Cesena, que precisava vencer e esperar que o Atalanta ao menos empatasse com o Palermo, abriu cedo uma vantagem de 2 x 0, com gols de Gregoire Defrel e Franco Brienza.

No entanto, o Cesena pareceu desanimar após o Atalanta abrir uma vantagem de 2 x 0 na Sicília, e o Sassuolo aproveitou o momento para marcar três gols em apenas 21 minutos após o intervalo, com Simone Zafa, Saphir Tader e Simone Missiroli.

O Palermo facilitou a vida para o Atalanta ao poupar o artilheiro Paulo Dybala, que espera vender ao final da temporada.

Daniele Baselli e um gol contra de Sinisa Andelkovic, que cabeceou a bola contra o próprio tento em um escanteio, abriram uma vantagem de dois gols para o Atalanta em menos de 20 minutos de partida. O Atalanta conseguiu garantir a vitória por 3 x 2.

O Atalanta, uma colocação acima da zona de rebaixamento, em 17o, tem 36 pontos, oito acima do Cagliari. O Cesena possui 24 pontos, e o Parma, já rebaixado, 16.

(Por Brian Homewood)

(Reportagem de Leonardo Goy)