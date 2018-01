Napoli ganha e pega a Inter de Milão na Copa da Itália; Fiorentina cai

Os dois melhores times da tabela de classificação do Campeonato Italiano vão se enfrentar nas quartas de final da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, um dia depois da líder Internazionale passar pelo Genoa, o vice-líder Napoli não teve problemas para derrotar o Verona por 3 a 0, no estádio San Paolo, em Nápoles, e conseguir a classificação em sua estreia nas oitavas de final - os oito melhores da última edição do Campeonato Italiano entram direto nesta fase.

O novo duelo entre Napoli e Internazionale, no dia 20 de janeiro, será no mesmo San Paolo aonde a equipe napolitana venceu por 2 a 1, no último dia 30 de novembro, pela 14.ª rodada do Campeonato Italiano - na ocasião, time da casa assumiu a ponta da competição, que foi perdida no final de semana seguinte.

Contra o lanterna do Campeonato Italiano, o Napoli não teve problemas em campo. Em 12 minutos, já ganhava por 2 a 0 - gols do marroquino El Kaddouri e do belga Mertens - e encaminhava a classificação mesmo com uma equipe mista - dos titulares, apenas o goleiro espanhol Reina, o zagueiro francês Koulibaly, o volante brasileiro Alan e o centroavante argentino Higuaín começaram jogando.

Com a vantagem no placar, o Napoli se segurou e administrou o jogo. Levou uma boa no travessão, perdeu um pênalti com o eslovaco Hamsik e definiu a vitória por 3 a 0 com o atacante espanhol Callejon no segundo tempo.

NOVA SURPRESA

Além da eliminação da Roma, outra surpresa desta quarta-feira foi a queda precoce da Fiorentina. Na briga pelo título do Campeonato Italiano - está em terceiro lugar - e viva na Liga Europa, a equipe de Florença enfrentou em casa o modesto Carpi e perdeu por 1 a 0 - gol de Antonio Di Gaudio, aos 31 minutos do segundo tempo.

Em uma chave com surpresas, o Carpi conhecerá seu rival nas quartas de final nesta quinta-feira. Sairá do confronto entre Sampdoria e Milan, que se enfrentarão em Gênova. Destes três, um jogará na semifinal contra Spezia, da segunda divisão, ou Alessandria, da terceira, que eliminaram Roma e Genoa, respectivamente.