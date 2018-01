Napoli faz 5, Dortmund vence no fim e Liverpool empara na Liga Europa

A fase de grupos da Liga Europa começou nesta quinta-feira com 12 partidas. O Napoli foi quem mais se destacou, ao aproveitar o fator casa para golear o Brugge por 5 a 0. O Borussia Dortmund teve muito trabalho, mas marcou no fim e bateu o Krasnodar de virada por 2 a 1, em casa. Já o Liverpool foi à França e não passou de um empate por 1 a 1 com o Bordeaux.

Muito mais preocupado com o Campeonato Inglês, o Liverpool entrou em campo com uma equipe mista, com o convocado Philippe Coutinho como principal destaque. Em meio a um jogo morno, abriu o placar no segundo tempo, aos 20 minutos, em linda jogada individual de Lallana, que bateu cruzado após colocar entre as pernas do zagueiro.

Mas já na reta final, a defesa inglesa assistiu a Crivelli fazer o que queria dentro da área, a sobra ficou com Jussiê, que fuzilou para a rede. Foi o suficiente para selar o empate e a segunda colocação no Grupo B às equipes, já que o Sion derrotou o Rubin Kazan por 2 a 1 e lidera.

Em Dortmund, o Borussia também teve bastante dificuldade e viu o Krasnodar sair na frente logo aos 11 minutos, com Mamayev. Nos acréscimos do primeiro tempo, Ginter recebeu cruzamento da esquerda e tocou de cabeça para deixar tudo igual.

Quando parecia que o resultado estava selado, Park apareceu nos acréscimos do segundo tempo para garantir a vitória e a liderança do Grupo C aos alemães. Isso porque na outra partida da chave o Qabala recebeu o PAOK e as equipes não saíram do 0 a 0.

Já o Napoli lidera o Grupo D depois de uma impiedosa goleada sobre o Brugge. Callejón e Mertens marcaram duas vezes cada e garantiram o 5 a 0. Hamsik completou o placar. O time italiano fica na frente, pelo saldo de gols, do Midtjylland, que derrotou o Legia Varsóvia por 1 a 0, em casa.

Quem também estreou sem dificuldade foi o Olympique de Marselha, que foi à Holanda e derrotou o Gronigen por 3 a 0. Pelo mesmo Grupo F, o Braga também se deu bem como visitante e passou pelo Liberec por 1 a 0.

Já o Fenerbahçe decepcionou sua fanática torcida e caiu em Istambul diante do Molde, por 3 a 1. No outro duelo do Grupo A, o Ajax recebeu o Celtic, ficou atrás no placar por duas vezes, mas ao menos arrancou o empate por 2 a 2.