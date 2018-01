Napoli goleia Cagliari por 5 a 0 e embola briga na Itália

Sem perder há quase um mês e meio, o Napoli manteve o bom momento. Neste domingo, mesmo jogando fora de casa, goleou o Cagliari por 5 a 0, no primeiro jogo do dia pela 16.ª rodada do Campeonato Italiano. Mertens foi o destaque da partida, com três gols.

O resultado embola ainda mais a briga pelas vagas nas competições europeias da próxima temporada. Se a Juventus lidera com quatro pontos de folga, com 36, na sequência aparecem Milan e Roma com 32 e o Napoli em quarto com 31, mesma pontuação da Lazio, quinta colocada. Na segunda, Milan e Roma se enfrentam.

Longe desta briga, em 12.º lugar, o Cagliari foi um saco de pancadas para o Napoli neste domingo. Mertens abriu o placar aos 34 minutos, recebendo na área de costas para o gol e virando com um chute rasteiro.

Hamsik aproveitou rebote de cabeceio na travessão e fez o segundo, já nos acréscimos. Na segunda etapa, Zielinski arriscou da meia-lua e anotou o terceiro. Mertens fez o quarto ao receber sozinho na entrada da área e também o quinto, o mais bonito do jogo, com direito a um lindo drible no meio das pernas do marcador.