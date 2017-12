Napoli goleia o Empoli e continua na liderança do Campeonato Italiano

A briga entre Napoli e Juventus pelo título italiano desta temporada promete se estender até as últimas rodadas do campeonato. Neste domingo, o time de Turim goleou o Chievo e assumiu a liderança, mas apenas provisoriamente, porque horas depois os napolitanos não deixaram por menos, golearam o Empoli por 5 a 1 e voltaram à ponta da tabela.

O resultado levou o Napoli a 50 pontos, dois à frente da Juventus. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente a Lazio, em Roma, na quarta-feira. O Empoli, por sua vez, parou nos 32 pontos, é o nono colocado e volta a campo para receber a Udinese, no mesmo dia.

O começo de partida foi todo do Napoli. Com amplo domínio da posse, a equipe criava diversas oportunidades, quase todas definidas por Higuaín. Só que o artilheiro argentino parecia não estar em um bom dia. Isolou duas chances. Depois, parou no goleiro e no zagueiro em momentos seguidos.

Para piorar, o Empoli marcou logo na primeira vez em que foi ao ataque. Aos 27 minutos, Paredes encheu o pé em cobrança de falta, a bola desviou em Callejón e matou Reina. Só que o gol teve efeito positivo no Napoli, que viu Higuaín acordar e deixar tudo igual logo na sequência. Aos 32, Insigne recebeu pela esquerda e cruzou com extrema categoria na cabeça do argentino, que desviou para a rede.

Era o que o Napoli precisava para deslanchar. Somente quatro minutos depois, Insgine cobrou falta pela esquerda com perfeição, no ângulo direito do goleiro, para ampliar. Aos cinco do segundo tempo, Callejón recebeu pela direita e cruzou rasteiro, buscando Higuaín, mas Camporese tocou contra a própria rede.

Callejón, aliás, era um dos destaques da partida e não poderia passar em branco. Aos 37 minutos, ele aproveitou cruzamento da esquerda e marcou de carrinho. Deu tempo para que ele próprio ainda marcasse o quinto, nos acréscimos, aproveitando sobra no lado direito da área.

OUTROS RESULTADOS

Quem vai se afastando da briga pelo título é a Fiorentina. Neste domingo, a equipe voltou a tropeçar e não passou de um empate por 0 a 0 com o Genoa, fora de casa. O resultado a manteve na terceira posição, com 42 pontos, enquanto o time de Gênova é apenas o 16.º, com 24.

Outra que não saiu do 0 a 0 foi a Lazio, que viajou para encarar a Udinese. Em Turim, o Torino recebeu o lanterna Verona e também ficou no empate sem gols. Por fim, o Bologna duelou com a Sampdoria em casa, chegou a abrir 2 a 0, cedeu o empate, mas arrancou o triunfo por 3 a 2 aos 43 minutos do segundo tempo.