Napoli goleia e fica perto da fase de grupos da Liga dos Campeões

Nada melhor do que um jogo atrás do outro, com um pequeno intervalo de tempo, para uma equipe mostrar reação. Nesta terça-feira, três dias depois da derrota para a Internazionale, em Milão, o Napoli entrou em campo em sua casa, no estádio San Paolo, e não deu qualquer chance para o Bologna: 6 a 0, na abertura da 34.ª rodada do Campeonato Italiano, em Nápoles. O grande destaque foi o atacante belga Dries Mertens, autor de três gols e duas assistências.

Com a vitória, o Napoli impediu que a Juventus tivesse a chance de conquistar o pentacampeonato nesta quarta-feira, quando recebe a Lazio. O time de Turim tem 79 pontos contra 73 dos napolitanos, mais interessados agora em garantir a segunda posição, que vale vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - são oito pontos de vantagem para a Roma, a terceira colocada, que em casa joga contra o Torino, nesta rodada, e contra o Napoli em um confronto direto na próxima segunda.

Em campo, foi um show de Mertens e também do atacante Gabbiadini. O italiano, substituto do suspenso argentino Higuaín - que volta na próxima partida -, marcou os dois primeiros gols, ambos no primeiro tempo. Aos 10 minutos, recebeu ótimo passe de Mertens e bateu cruzado na saída do goleiro Mirante. Aos 35, converteu com perfeição um pênalti sofrido pelo espanhol José Callejón.

Na segunda etapa, o Napoli continuou mandando nas ações e aí foi a vez de Mertens balançar as redes. Foram três em sequência - aos 13 minutos, em jogada individual pela esquerda; aos 35, de dentro da área após cruzamento do marroquino El Kaddouri; e aos 43, em um chute da intermediária no ângulo esquerdo de Mirante. No minuto seguinte, o belga deu assistência para o espanhol David López fechar a goleada.

NA ESPANHA

Duas partidas abriram a 34.ª rodada do Campeonato Espanhol. Destaque para o empate do Celta com o Espanyol por 1 a 1, em Barcelona. O resultado deixa a equipe de Vigo na sexta colocação com 54 pontos, mais perto de uma vaga na próxima edição da Liga Europa. O time catalão, em 15.º com 37, está quase livre de qualquer ameaça de rebaixamento.

No outro duelo do dia, o Betis derrotou o Las Palmas por 1 a 0, em casa. Com a vitória, o time de Sevilha subiu para a 11.ª posição com 41 pontos, ultrapassando justamente o rival, que caiu para 12.º com 40.