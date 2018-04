Napoli nega reunião com Benítez e admite tentar Dzeko O fim do Campeonato Italiano aumenta a movimentação nos clubes para a montagem dos elencos e a definição sobre os técnicos visando a próxima temporada. Nesta terça-feira, o presidente do Napoli, Aurelio de Laurentiis negou que tenha se reunido com o treinador Rafa Benítez, de saída do Chelsea, mas admitiu que está interessado em vender o atacante Edinson Cavani e contratar Edin Dzeko, do Manchester City, para substituí-lo.